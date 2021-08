La storia di Marcell Jacobs, il primo oro olimpico italiano nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Si chiama Lamont Marcell Jacobs, ed è il primo italiano ad aver vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi nei 100 metri. Prima di lui, nell'albo d'oro, un certo Usain Bolt. Jacobs è stato il protagonista, con Gianmarco Tamberi, della più incredibile ed emozionante giornata nella storia dell'atletica italiana. Non a caso, l'immagine che ci porteremo per sempre dietro è proprio quella di Tamberi che corre incontro a Jacobs e lo stringe insieme a lui nel tricolore. E sì che prima dell'oro olimpico Jacobs era già entrato tre ... Leggi su gqitalia (Di domenica 1 agosto 2021) Si chiama Lamont, ed è ilad aver vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi nei 100. Prima di lui, nell'albo d'oro, un certo Usain Bolt.è stato il protagonista, con Gianmarco Tamberi, della più incredibile ed emozionante giornata nelladell'atletica italiana. Non a caso, l'immagine che ci porteremo per sempre dietro è proprio quella di Tamberi che corre incontro ae lo stringe insieme a lui nel tricolore. E sì che prima dell'oroera già entrato tre ...

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - OptaPaolo : 9'84 - Marcell #Jacobs, con il tempo di 9 secondi e 84 centesimi, stabilisce il record europeo sui 100 metri piani… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS DA LEGGENDA, RISCRIVE LA STORIA: PRIMO AZZURRO DI SEMPRE IN FINALE DEI 100 METRI AI GIOCHI (ORE… - aboutciki : RT @Eurosport_IT: ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100m ?? È… - Shashkov30 : RT @Ri_Ghetto: In 10 minuti si è scritta la storia olimpica dell'Italia: Gianmarco Tamberi ORO nel salto in alto e Marcell Jacobs ORO nei 1… -