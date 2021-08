La Sicilia in fiamme da 4 giorni, disastro vicino Enna. Vigili del fuoco costretti a raddoppiare i turni – Il video (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora emergenza incendi a Enna. Dopo il primo incendio divampato tre giorni fa nei pressi del bivio Kamut, continuano a bruciare anche le zone boschive tra i comuni di di Aidone, Valguarnera, Enna e Piazza Armerina. Complessivamente sono in azione otto squadre della Forestale, due canadair, due elicotteri e squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Oltre allo spegnimento degli incendi, le squadre lavorano per la messa in sicurezza delle abitazioni, delle aziende agricole e degli animali. La Sicilia brucia da ormai quattro giorni consecutivi e nelle sole ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora emergenza incendi a. Dopo il primo incendio divampato trefa nei pressi del bivio Kamut, continuano a bruciare anche le zone boschive tra i comuni di di Aidone, Valguarnera,e Piazza Armerina. Complessivamente sono in azione otto squadre della Forestale, due canadair, due elicotteri e squadre deidele della Protezione civile. Oltre allo spegnimento degli incendi, le squadre lavorano per la messa in sicurezza delle abitazioni, delle aziende agricole e degli animali. Labrucia da ormai quattroconsecutivi e nelle sole ...

Advertising

GassmanGassmann : Un abbraccio ed un grazie a tutti coloro che stanno combattendo in Sicilia contro le fiamme. Siete grandi , grazie… - Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - MacoursD : Continuano i roghi in Sicilia, in fiamme il Parco delle Madonie - icittadini : Sicilia in fiamme -