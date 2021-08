La scherma tradisce l’Italia: a Tokyo senza ori, mai così male dal 1980 (Di domenica 1 agosto 2021) Quarantuno anni dopo l’Italia della scherma torna a casa con zero medaglie d’oro. Un risultato che fa rumore e che ovviamente aprirà una serie di riflessioni, come ha anche detto a caldo il presidente del Coni Giovanni Malagò. Tre medaglie d’argento (Luigi Samele nella sciabola, Daniele Garozzo nel fioretto e la squadra di sciabola maschile), due di bronzo (fioretto femminile a squadre e spada femminile a squadre) per un bottino totale di cinque medaglie. Ma se per qualsiasi altro sport, quelli appena citati, sarebbero numeri buoni, addirittura ottimi, per la scherma italiana no. Soprattutto perché le possibilità di andare a medaglia, da ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Quarantuno anni dopodellatorna a casa con zero medaglie d’oro. Un risultato che fa rumore e che ovviamente aprirà una serie di riflessioni, come ha anche detto a caldo il presidente del Coni Giovanni Malagò. Tre medaglie d’argento (Luigi Samele nella sciabola, Daniele Garozzo nel fioretto e la squadra di sciabola maschile), due di bronzo (fioretto femminile a squadre e spada femminile a squadre) per un bottino totale di cinque medaglie. Ma se per qualsiasi altro sport, quelli appena citati, sarebbero numeri buoni, addirittura ottimi, per laitaliana no. Soprattutto perché le possibilità di andare a medaglia, da ...

sportface2016 : IL COMMENTO - La scherma tradisce l'#Italia: a #Tokyo senza ori, mai così male dal 1980 @MatteoDG93 - usatoscherma : RT @Vetranovv: Ricordo solo le parole iniziali del telecronista Rai: 'La scherma non tradisce mai!' Mamma mia, fateli stare zitti. Vi scon… - Iosonolagomma : RT @Vetranovv: Ricordo solo le parole iniziali del telecronista Rai: 'La scherma non tradisce mai!' Mamma mia, fateli stare zitti. Vi scon… - JuliaGoldmine : RT @Vetranovv: Eddai dicce un po' che proprio non ce la immaginiamo un'altra gufata tipo 'la scherma non tradisce mai'. Per carità, uno una… - _guardaigatti : RT @Vetranovv: Eddai dicce un po' che proprio non ce la immaginiamo un'altra gufata tipo 'la scherma non tradisce mai'. Per carità, uno una… -