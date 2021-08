La Regina in vacanza non viene riconosciuta dai turisti: la sua (impeccabile) risposta (Di domenica 1 agosto 2021) Come d’abitudine sua maestà, la Regina Elisabetta II, sta trascorrendo le calde vacanze estive in quel di Balmoral, dove le piace passeggiare nella natura incontaminata, lontana dai radar…forse pure troppo: stavolta la Regina riesce addirittura a non farsi scoprire da un gruppo di turisti americani. LEGGI ANCHE => 95 anni e non sentirli: la Regina Elisabetta continua a sbalordire tutti La Regina dell’incognito Si sa che Elisabetta II è brava a celare al mondo le proprie emozioni, proprio come l’etichetta di corte impone, ma stavolta si è superata, riuscendo addirittura a celare la sua ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 1 agosto 2021) Come d’abitudine sua maestà, laElisabetta II, sta trascorrendo le calde vacanze estive in quel di Balmoral, dove le piace passeggiare nella natura incontaminata, lontana dai radar…forse pure troppo: stavolta lariesce addirittura a non farsi scoprire da un gruppo diamericani. LEGGI ANCHE => 95 anni e non sentirli: laElisabetta continua a sbalordire tutti Ladell’incognito Si sa che Elisabetta II è brava a celare al mondo le proprie emozioni, proprio come l’etichetta di corte impone, ma stavolta si è superata, riuscendo addirittura a celare la sua ...

