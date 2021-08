La polizia tunisina arresta di nuovo il deputato Zid subito dopo il rilascio

(Di domenica 1 agosto 2021) Era statoto per la prima volta in relazione a un caso aperto contro di lui nel 2018, anche se il suo partito ha sottolineato che era già stato respinto dai tribunali, cosa che è stata ...

Advertising

globalistIT : - MessinaMag : In data 28 luglio 2021, gli agenti della Polizia di Stato a Lampedusa hanno proceduto all’arresto di nr. 09 cittadi… - jmorat : RT @NAntimafia: Pochi giorni fa, la polizia è entrata nella sede tunisina della rete televisiva al-Jazeera ordinando ai giornalisti di anda… - Cristia34658927 : RT @NAntimafia: Pochi giorni fa, la polizia è entrata nella sede tunisina della rete televisiva al-Jazeera ordinando ai giornalisti di anda… - Carmela_oltre : RT @NAntimafia: Pochi giorni fa, la polizia è entrata nella sede tunisina della rete televisiva al-Jazeera ordinando ai giornalisti di anda… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia tunisina

Globalist.it

Laa questo punto ha nuovamente arrestato il deputato Maher Zid, poche ore dopo il suo rilascio in seguito al primo fermo, nel contesto della crisi politica che domenica scorsa ha ...... ferendosi al braccio: un errore costato caro a un giovane di origine, classe '80 e con numerosi precedenti, rintracciaro e arrestato dalla. Il ragazzo, infatti, per rubare la cassa ...L'accusa è violenza contro le forze di sicurezza all'aeroporto di Cartagine nel marzo scorso. Maher Zid era stato arrestato per la prima volta nel 2018 ...Washington si è finalmente accorta che il paese sta per implodere. E che il rischio di una guerra civile è sempre più immanente con destabilizzanti effetti a catena per tutta la Sponda Sud del Mediter ...