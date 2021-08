"La politica? Non fa per me". Ora la Pellegrini pensa al futuro: 6° posto nella 4x100 mista, era davvero l'ultima (Di domenica 1 agosto 2021) Questa, era davvero l'ultima per la Divina. Gli ultimi cento metri di Federica Pellegrini alle Olimpiadi, la staffetta azzurra 4x100 mista femminile, dove le Azzurre hanno chiuso la finale al sesto posto. Le italiane (Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e la stessa Federica Pellegrini) hanno "toccato" in 3'56"68. Oro all'Australia, argento agli Usa, bronzo al Canada. "Sono molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo. Abbiamo peggiorato rispetto a ieri, ma nelle staffette non è mai facile. Sono stati anni incredibili, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Questa, eral'per la Divina. Gli ultimi cento metri di Federicaalle Olimpiadi, la staffetta azzurrafemminile, dove le Azzurre hanno chiuso la finale al sesto. Le italiane (Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e la stessa Federica) hanno "toccato" in 3'56"68. Oro all'Australia, argento agli Usa, bronzo al Canada. "Sono molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo. Abbiamo peggiorato rispetto a ieri, ma nelle staffette non è mai facile. Sono stati anni incredibili, ...

Advertising

borghi_claudio : Ok, l'unico fesso che prima delle elezioni non si è fatto assumere da qualcuno e quindi non ha accumulato contribut… - fattoquotidiano : Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critic… - ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - imballoionico : RT @vitalbaa: “…se i sostenitori del vaccino sono i primi a voler far passare i non vaccinati da cittadini di serie B, non ne usciamo di pi… - FrancescoMudu : Il problema di #Renzi è uno solo, non conosce appieno (mi tengo basso) le problematiche di una parte del paese. Da… -