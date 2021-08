La mossa di Conte per ricompattare il M5s (Di domenica 1 agosto 2021) Giuseppe Conte ha riunito i parlamentari del M5s per provare a evitare l'astensione sul voto di fiducia alla riforma Cartabia Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 agosto 2021) Giuseppeha riunito i parlamentari del M5s per provare a evitare l'astensione sul voto di fiducia alla riforma Cartabia

Advertising

Marilena_Favale : RT @sabrimaggioni: @cjmimun, ma il Tg5 una volta non faceva la guerra alle #fakenews ? Adesso, invece, le diffonde perché con il governo C… - Roky99760738 : RT @PietroSalvatori: La prima mossa politica di Conte capo M5s è il ripristino del caos in Consiglio dei ministri - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Berlusconi lo incorona leader ma parla di obbligo vaccinale per gli insegnanti. Salvini fa il pretoriano di Draghi e indic… - antonio_nazaro : RT @ilfoglio_it: Berlusconi lo incorona leader ma parla di obbligo vaccinale per gli insegnanti. Salvini fa il pretoriano di Draghi e indic… - ilfoglio_it : Berlusconi lo incorona leader ma parla di obbligo vaccinale per gli insegnanti. Salvini fa il pretoriano di Draghi… -