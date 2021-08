La mental coach di Jacobs: «Risolvere il rapporto con il padre lo ha sbloccato» (Di domenica 1 agosto 2021) Jacobs è il primo italiano in finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Con 9 e 84, ha segnato il record italiano ed europeo, si è migliorato di dieci centesimi in un solo giorno. Non era mai successo che un italiano partecipasse alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Nemmeno Mennea ci è mai riuscito, lui ha partecipato (e ha vinto) a quelle dei 200 metri. La Gazzetta dello Sport intervista la sua mental coach, Nicoletta Romanazzi. «Non esistono segreti, però posso dire che fin da subito ho capito che per lui sarebbe stato importante Risolvere il rapporto con il padre, essendo lui stesso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021)è il primo italiano in finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Con 9 e 84, ha segnato il record italiano ed europeo, si è migliorato di dieci centesimi in un solo giorno. Non era mai successo che un italiano partecipasse alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi. Nemmeno Mennea ci è mai riuscito, lui ha partecipato (e ha vinto) a quelle dei 200 metri. La Gazzetta dello Sport intervista la sua, Nicoletta Romanazzi. «Non esistono segreti, però posso dire che fin da subito ho capito che per lui sarebbe stato importanteilcon il, essendo lui stesso ...

