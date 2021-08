La lettera della famiglia di De Donno zittisce No vax e complottisti: «Il silenzio è la miglior cura» (Di domenica 1 agosto 2021) Tutti i tentativi di trasformare il medico Giuseppe De Donno in un’icona del movimento No vax o in una vittima di chissà quale complotto perdono di ogni significato davanti alla lettera-appello che la famiglia del medico mantovano ha diffuso poco prima dei funerali previsti per domani. Attraverso una cugina su Facebook, la famiglia ha cercato senza ascolto di tenere lontana la figura del medico che aveva sperimentato la cura anti Covid a base di plasma iperimmune da chi, puntualmente, lo ha usato nelle piazze fino a ieri. Le immagini dei No vax che brandiscono la foto del medico mantovano si scontrano con ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Tutti i tentativi di trasformare il medico Giuseppe Dein un’icona del movimento No vax o in una vittima di chissà quale complotto perdono di ogni significato davanti alla-appello che ladel medico mantovano ha diffuso poco prima dei funerali previsti per domani. Attraverso una cugina su Facebook, laha cercato senza ascolto di tenere lontana la figura del medico che aveva sperimentato laanti Covid a base di plasma iperimmune da chi, puntualmente, lo ha usato nelle piazze fino a ieri. Le immagini dei No vax che brandiscono la foto del medico mantovano si scontrano con ...

Ultime Notizie dalla rete : lettera della Primo agosto: Biden fa gli auguri alla Svizzera Il presidente americano Joe Biden ha espresso i suoi migliori auguri alla Svizzera in occasione della Festa nazionale. Il suo omologo Guy Parmelin ha ricevuto una lettera dell'ambasciatore degli Stati Uniti, indica il SonntagsBlick, che ne pubblica una parte. La Svizzera una buona amica degli ...

Corbara. Appello della maggioranza a Pentangelo: 'Ricandidati per il bene della comunità' Corbara, lettera appello della maggioranza consiliare e degli esponenti della lista Alba Corbarese. Un manifesto è stato affisso in queste ore sul territorio, con l'invito rivolto al sindaco Pietro Pentangelo ...

De Donno, domani camera ardente e lunedì funerali. Lettera della famiglia: “Non strumentalizzatelo” Fanpage.it "FdI garantisca unità o si assuma le responsabilità del tradimento nei confronti della città" Ma la Lega non ha mai derogato ai principi della lealtà e fedeltà al raggruppamento dei partiti di centrodestra. Se Fratelli d'Italia intende sottrarsi a tutto ciò, si assumerà la responsabilità della ...

Beccaria: “Ammainare le vele!” Domenico Beccaria, giornalista, presidente del Museo del Toro, consigliere della Fondazione Filadelfia nonché tifoso granata, su Torinoggi.it affronta il tema delle ...

