La Honda non corre rischi: Verstappen cambia il motore. Ma niente penalità (Di domenica 1 agosto 2021) Alla fine la Honda ha deciso di non rischiare: Max Verstappen cambia power unit sulla sua Red Bull per il GP di Ungheria. L'incidente del primo giro nel GP di Gran Bretagna ha probabilmente lasciato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Alla fine laha deciso di nonare: Maxpower unit sulla sua Red Bull per il GP di Ungheria. L'incidente del primo giro nel GP di Gran Bretagna ha probabilmente lasciato ...

Ultime Notizie dalla rete : Honda non La Honda non corre rischi: Verstappen cambia il motore. Ma niente penalità Alla fine la Honda ha deciso di non rischiare: Max Verstappen cambia power unit sulla sua Red Bull per il GP di Ungheria. L'incidente del primo giro nel GP di Gran Bretagna ha probabilmente lasciato il segno e il ...

F1, GP Ungheria: Red Bull sostituisce motore di Verstappen, non c'è penalità ' Durante il controllo post qualifiche - si legge nella nota di Honda Racing - abbiamo notato ... Per questo motivo, Verstappen non incorrerà in penalità e manterrà la terza posizione nella griglia di ...

Superbike: Alvaro Bautista si arrende, con Honda il podio è impossibile Corse di Moto Red Bull: cambiato il motore Honda a Verstappen che resta terzo I tecnici della Honda hanno riscontrato dei dati anomali sulla power unit di Verstappen dopo le qualifiche e hanno deciso di montare il terzo motore a Max che è l'ultimo utilizzabile senza penalità. L ...

Superbike: Alvaro Bautista si arrende, con Honda il podio è impossibile A quasi metà Superbike Alvaro Bautista resta lontanissimo dal podio. "Ci sono tanti piloti e moto veloci, è difficile che ci accada". Sembra una resa ...

