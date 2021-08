La giustizia e il peso politico della riforma

(Di domenica 1 agosto 2021) La, messa a punto dall’ultimo Consiglio dei ministri, segna un precedente che pesa politicamente: è la prima volta dalla nascitaSeconda Repubblica, cioè dai primi anni ’90, che i terminiquestione sono stati ridefiniti in profondità senza il condizionamento ideologico del fattore B, cioè Berlusconi, e con tutto quello che s’era portato dietro. Da sempre il rapporto-confronto con l’universo delle toghe e dintorni è stato un croceviadiscordia, almeno dagli anni ’80, dalla prima stagione di Craxi, in cui le inchieste sulla corruzione culminate poi ...

Avvenire

.... L'assenza di una identità politica definita e la presenza di una rappresentanza parlamentare tanto numerosa quanto frastagliata, hanno determinato una progressiva riduzione del loro...... che proviamo a rimuovere o magari a mitizzare, ma che haschiacciante e inesorabile". ad_dyn "Non vorrei mai essere nella pelle di chi 'si fa' - aggiunge Tarquinio - . E non per la ...Il direttore Marco Tarquinio dell'Avvenire nella rubrica delle risposte ai lettori: "E' la tragica espressione di una autoreferenzialità smisurata" ...Mugugni tanti, dichiarazioni pubbliche poche ma sufficienti a comprendere che, malgrado gli sforzi, nel MoVimento 5S sono in tanti coloro che masticano amaro. Affossare la spazzacorrotti di Bonafede..