La gioia di mamma Viviana: 'Marcell raggiungerà Bolt. E ora il record del mondo' (Di domenica 1 agosto 2021) Cuore di mamma, nella fattispecie cuore d'oro. Viviana Masini, la mamma di Marcell Jacobs è straordinariamente orgogliosa del suo "bambino" campione olimpico dei 100 metri. Ha visto la gara da casa, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Cuore di, nella fattispecie cuore d'oro.Masini, ladiJacobs è straordinariamente orgogliosa del suo "bambino" campione olimpico dei 100 metri. Ha visto la gara da casa, ...

Advertising

infoitsport : La gioia di mamma Viviana: 'Marcell raggiungerà Bolt. E ora il record del mondo' - infoitsport : La gioia di mamma Viviana: “Marcell raggiungerà Bolt. E ora il record del mondo” - Massimi26336784 : @_Cotu Io esultato più che agli Europei. Dopo aver visto cento Diamod League senza mai na gioia, oggi mi sono emozi… - fabuloso1983 : @Chiaretta515 Che fisico mamma mia, e dai sta gioia in dm..... - Caterina_Sanna : RT @annalaura_tola: Se Dio mi farà vivere, otterrò più di quanto la mamma non abbia mai ottenuto, non sarò mai insignificante, lavorerò nel… -