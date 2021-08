LA FAKE ELEZIONE DI BIDEN E LA FREDDA VENDETTA

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 1 agosto 2021) In America arrivano valanghe di notizie che stanno svelando la colossale truffa allestita dai democratici e loro sodali, per far vincere. Stanotte è stata resa pubblica una email del 4 novembre inviata dagli uffici elettorali di Milwaukee, in Wisconsin, dove i dati ufficiali hanno assegnato i 10 grandi elettori acon un proviene da Database Italia.