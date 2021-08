La 'dolce vita' dell'atletica azzurra celebrata dai siti di tutto il mondo (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - "L'uomo più veloce al mondo". "La dolce vita". "Bello Turbo". Dagli Stati Uniti alla Francia, dall'Inghilterra al Sudamerica, tutti i media hanno celebrato i trionfi azzurri di Lamont Marcell Jacobs nei cento metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. "L'uomo più veloce al mondo" ha titolato il New York Times, corredando l'articolo con il fotofinish del traguardo e un'infografica in cui appare come l'azzurro sia stato il più veloce dai 25 ai 95 metri della finale. "Storico oro" titola la Cnn, che sottolinea come l'Italia "abbia vissuto una manciata di minuti di gloria" tra il successo di ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - "L'uomo più veloce al". "La". "Bello Turbo". Dagli Stati Uniti alla Francia, dall'Inghilterra al Sudamerica, tutti i media hanno celebrato i trionfi azzurri di Lamont Marcell Jacobs nei cento metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. "L'uomo più veloce al" ha titolato il New York Times, corredando l'articolo con il fotofinish del traguardo e un'infografica in cui appare come l'azzurro sia stato il più veloce dai 25 ai 95 metria finale. "Storico oro" titola la Cnn, che sottolinea come l'Italia "abbia vissuto una manciata di minuti di gloria" tra il successo di ...

Advertising

IngridRuiz1976 : @Talaverano78 'La dolce vita'.... Con tu dinero. - gaenrun_ : RT @amaliasco: La dolce vita comme on dit - anaisprtt : la dolce vita ?? - Chrid73037734 : RT @m_crosetti: Marceloooooo, come here! Che dolce vita. @Tokyo2020 - emma_gattoni : RT @ABenassuti: Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita ??Sandro Penna #LaLuceDelSole -