La cuoca di Castamar una bella serie in costume da vedere su Netflix

(Di domenica 1 agosto 2021) Per chi ha voglia di godersi unainche ci riporta indietro nel tempo, adatta forse non ai giovanissimi, ma a un pubblico più adulto, il consiglio di oggi è quello di selezionare suLadi. Dodici episodi lunghi circa 50 minuti, che ci riportano indietro nel tempo tra intrighi, segreti, storie d’amore ma anche una piacevole sorpresa, la storia della protagonista, Clara, che stupisce persino per modernità. Unache non vi travolgerà dal primo minuto, ma che si lascerà guardare senza troppe pretese. Perfetta quindi per le sere o ...

chissenestrega : La cuoca di Castamar more like la scopiazzatura di Elisa di Rivombrosa ma quella serie è inarrivabile perché FABRIZIO - loverorlove : Cioè ma la cuoca di Castamar è tipo Elisa di rivombrosa ma spagnolo cioè io mi sento male - foggylady : RT @999nuvola: tra avventure, malvagità e colpi di scena testo di @Cos53 - 999nuvola : RT @999nuvola: tra avventure, malvagità e colpi di scena testo di @Cos53 - St4tlerWaldorf : @laikatornaacasa La cuoca di Castamar... Nexflix! Un mix tra Downton Abbey e una telenovelas brasiliana anni 80!!! La sconsiglio. -

Ultime Notizie dalla rete : cuoca Castamar

La Repubblica

LadiNella Madrid del 1720, unadi talento attira l'attenzione di un duca vedovo che sta rientrando nella società aristocratica. Tratto dal romanzo di Fernando J. Mùnez. Cast: ...Nono posto per Ladi. Chiude Atypical con la sua ultima stagione. Chernobyl 1986 Non ho mai... Red Sky Blood L'ultima lettera d'amore Sky Rojo Sex/Life The Good Doctor Virgin River La ...Su Netflix la serie tratta dal romanzo di Fernando J. Múñez, ambientata a inizio settecento. Protagonista una giovane senza famiglia con un ...Marina Gatell Poch è un’attrice spagnola, nata in Spagna l’11 luglio 1979, è alta un metro e settantatré centimetri, peso non disponibile ed ha occhi azzurri e capelli castani. Dall’inizio della sua c ...