La coppia Abdelwahed-Zoghlami | Randazzo | Ferrari e Battocletti | tutti gli italiani che inseguono una medaglia il 2 agosto

(Di domenica 1 agosto 2021) L’Italia dovrà riprendersi presto dalla sbornia dorata delle due medaglie conquistate nel salto in alto da Gianmarco Tamberi e nei 100 metri da Marcell Jacobs perché ci sono altre finali, e non solo, da disputare e altre medaglie da aggiungere a quelle già conquistate dalla spedizione azzurra. Si parte col tiro a segno che nella notte italiana, alle 1.30, vedrà impegnati Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti nelle qualificazioni ed eventuale finale della pistola da 25 metri maschile, mentre Marco De Nicolò e Lorenzo Bacci gareggeranno nella carabina 3 posizioni maschile. Filippoè un altro italiano che punta allanella finale del salto in ...

Advertising

fattoquotidiano : La coppia Abdelwahed-Zoghlami, Randazzo, Ferrari e Battocletti: tutti gli italiani che inseguono una medaglia il 2… -

Ultime Notizie dalla rete : coppia Abdelwahed

Il Fatto Quotidiano

BEACH VOLLEY Niente da fare per l'unicafemminile italiana: Menegatti - Orsi Toth, allenate ... Il pass è stato ottenuto direttamente con il terzo posto nella sua batteria da Ahmed. ...Hanno conquistato il pass per la finale anche Ahmede Ala Zoghlami, nei 3mila siepi. ... Bene laDaniele Lupo - Paolo Nicolai nel beach volley che ha battuto i polacchi Kantor - Losiak ...I risultati live degli italiani in gara oggi venerdì 30 luglio PALLAVOLO Terzo successo su quattro partite giocate al torneo olimpico di Tokyo per la ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Tokyo 2020, bronzo per Boari nell'arco. Finale salto per Tamberi e 1500 sl per Paltrinieri ...