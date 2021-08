La confusione del Corriere: di Pegasus si parla non perché NSO Group ne ha «annunciato la nascita» (Di domenica 1 agosto 2021) Che la stampa italiana, quella che domina le classifiche delle vendite e delle visualizzazioni online, abbia dato poco spazio alla vicenda segnalata nell’ambito del Pegasus Project è una riflessione che è già stata fatta. Del resto, nel consorzio giornalistico che ha realizzato l’inchiesta che ha mostrato come lo spyware Pegasus (prodotto dall’azienda israeliana NSO Group) fosse stato utilizzato per monitorare le utenze telefoniche di giornalisti, attivisti e politici anche in Paesi dell’Unione Europea, non c’era nemmeno una testata italiana (a differenza di colossi del giornalismo internazionale come, ad esempio, Le Monde, The Guardian, ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 1 agosto 2021) Che la stampa italiana, quella che domina le classifiche delle vendite e delle visualizzazioni online, abbia dato poco spazio alla vicenda segnalata nell’ambito delProject è una riflessione che è già stata fatta. Del resto, nel consorzio giornalistico che ha realizzato l’inchiesta che ha mostrato come lo spyware(prodotto dall’azienda israeliana NSO) fosse stato utilizzato per monitorare le utenze telefoniche di giornalisti, attivisti e politici anche in Paesi dell’Unione Europea, non c’era nemmeno una testata italiana (a differenza di colossi del giornalismo internazionale come, ad esempio, Le Monde, The Guardian, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ancora confusione su #contagi e #ricoveri, Unicredit salva #Mps dal tracollo, la storia imbarazzante del magistra… - Gianfra06532192 : @barbarab1974 Questa brutta copia di un gremlins,vista la confusione di quel che dice probabilmente ha un' ampolla… - danieledv79 : RT @NatMarmo: @IvPalermo @Laila76913893 State facendo tutti confusione. IV non è la succursale del PD, ma la mission del partito è un'altra… - Essenzialiam : @king_del_trash Avevo letto non so dove le 4.35, forse ho fatto confusione! Grazie ?? - anima_brigante : @orporick Da quando ho sentito in Cina non ero tranquilla, ma tutti intorno a me minimizzavano. Poi arrivò la notiz… -