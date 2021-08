Karina Cascella | altro che TV e sponsorizzazioni Sapete che lavoro fa in realtà?

(Di domenica 1 agosto 2021)esce allo scoperto:che opinionista e influencer, il suo veroè in tutt’settore e oggi scopriamo quale. Le decisioni di Mediaset stanno decisamente destabilizzando il jet set del piccolo schermo. Barbara D’Urso, regina incontrastata del gossip in tv, vede infatti le sue ore di programmazione per la prossima stagione decisamente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

serenitybxxch : #UominieDonne news, Karina Cascella al veleno: 'Gemma Galgani deve andare a casa' - infoitcultura : UeD Karina Cascella ne ha per tutti: “Perché Gemma deve stare a casa” - infoitcultura : Uomini e Donne, Karina Cascella una furia con Gemma Galgani: “Stesse a casa sua” - infoitcultura : Karina Cascella, serata speciale con Eros Ramazzotti: è amore a prima vista – FOTO - zazoomblog : Karina Cascella serata speciale con Eros Ramazzotti: è amore a prima vista – FOTO - #Karina #Cascella #serata… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

contro Luciano e Manuela Non tutti sono convinti che la love story durerà a lungo. C'è chi come, ex opinionista di Barbara d'Urso ed ex volto di Uomini e Donne, si è ...è nata in tv come opinionista . Dopo aver sostituito per diversi anni Tina Cipollari a 'Uomini e Donne', è poi approdata nei salotti di Barbara d'Urso. Adesso ha smesso anche lì, anche ...Karina Cascella esce allo scoperto: altro che opinionista e influencer, il suo vero lavoro è in tutt'altro settore e oggi scopriamo quale.Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella?? (@karinacascella). Nella serata di ieri, Eros Ramazzotti è andato a cenare al ristorante Matambre Karina Cascella è principal ...