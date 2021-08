Juventus, Kaio Jorge conferma: “vado in Italia” [FOTO] (Di domenica 1 agosto 2021) La Juventus ha piazzato un colpo veramente importante in attacco, per il presente e per il futuro. E’ fatta per Kaio Jorge, il brasiliano è in partenza per l’Italia. Il club bianconero continua la preparazione in vista della prossima stagione, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria in amichevole contro il Monza. L’intenzione della Vecchia Signora è quella di riscattare l’ultima deludente stagione e l’arrivo in panchina del livornese rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva in attacco Kaio Jorge, si tratta di un innesto di grandissimo livello. E’ arrivato dal ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 agosto 2021) Laha piazzato un colpo veramente importante in attacco, per il presente e per il futuro. E’ fatta per, il brasiliano è in partenza per l’. Il club bianconero continua la preparazione in vista della prossima stagione, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria in amichevole contro il Monza. L’intenzione della Vecchia Signora è quella di riscattare l’ultima deludente stagione e l’arrivo in panchina del livornese rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva in attacco, si tratta di un innesto di grandissimo livello. E’ arrivato dal ...

