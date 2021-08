Juventus | Allegri cambia ruolo a Ramsey | il web si scatena FOTO

(Di domenica 1 agosto 2021) Massimilianosi è sempre dimostrato un allenatore rivoluzionario, l’obiettivo del tecnico è quello di individuare l’intuizione tattica per migliorare la propria squadra oppure indirizzare una singola partita. E’ successo in passato proprio con la, il caso più importante è stato quello con Cuadrado, il colombiano è stato arretrato in posizione di terzino e la soluzione è stata riproposta anche da Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Il livornese ha avuto modo di analizzare la rosa delladurante il periodo di inattività e le attenzioni sono finite su Aaron. L’ex Arsenal è arrivato con ...

Dopo meno di tre settimane di lavoro e a meno di tre settimane dalla prima partita di campionato, domenica 22 a Udine, le prossime ore sono quelle in cui Massimiliano potrà cominciare a contare sull'organico al completo, al netto di infortuni e mercato. Il rientro alla Continassa degli ultimi nazionali ancora in vacanza è infatti fissato per la giornata di ... Poi futuro in MLS possibile Cristiano Ronaldo © Getty Images Massimiliano sta lavorando sulla sua nuova. Ieri vittoria in amichevole contro il Monza di Galliani al Trofeo Berlusconi ...