JuVaughn Harrison straripante alle Olimpiadi | in finale nel salto in lungo e in alto! Impresa storica

(Di domenica 1 agosto 2021)si è reso protagonista di un’strepitosadi Tokyo 2021. Lo statunitense si è infatti qualificato alladiine alladiinDue specialità così differenti nell’atletica leggera, ma che questo fenomeno di 22 anni riesce a interpretare ai massimi livelli, tanto da risultare tra i migliori 12 in entrambi i casi. Il ribattezzato “Mister Jump” è esploso lo scorso 27 giugno ai Trials di Eugene: 2.33 nell’alto e 8.47 in ...

Advertising

alexpolo86 : @chemapalacian JuVaughn Harrison apunta ese nombre - Luca_Pelosi : JuVaughn Harrison, americano di 22 anni, è iscritto sia al Salto in Lungo (8.46) sia al Salto in Alto (2.36). L'uni… -

Ultime Notizie dalla rete : JuVaughn Harrison

la Repubblica

... migliori saltatori della stagione entrambi a 2.37, e all'emergente statunitense. I tre sul podio, insomma, dovrebbero venir fuori da questo quintetto. Le altre finali Nel getto ...A precere Randazzo sono stati anche il giamaicano Tajay Gayle (8.14 per il Campione del Mondo) e lo statunitense(8.13 per il ribattezzato Mister Salto, ieri qualificatosi alla ...Gianmarco Tamberi aspettava questo momento da cinque anni. Dall'infortunio subito a Montecarlo, nella notte in cui firmò il record italiano (2.39), il marchigiano aveva messo il mirino sulla finale de ...Finale del salto con l'asta con Gianmarco Tamberi, mentre Jacobs va a caccia dell'impresa sui 100 metri più incerti di sempre ...