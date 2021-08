Jennifer Lopez e Ben Affleck: pazzi d'amore a Napoli (FOTO) (Di domenica 1 agosto 2021) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono recentemente salutati in modo romantico, scambiandosi un bacio appassionato sul molo di Mergellina, a Napoli. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono salutati scambiandosi un bacio appassionato, lunghe carezze e abbracci sul Molo Luise di Mergellina, a Napoli. Per la coppia, come testimoniano le FOTO, questo è stato l'ultimo bacio prima di separarsi visto che i due sono ormai arrivati alla fine della loro meravigliosa vacanza in yacht. JLo e Ben sono arrivati a Napoli ieri mattina a bordo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 agosto 2021)e Bensi sono recentemente salutati in modo romantico, scambiandosi un bacio appassionato sul molo di Mergellina, ae Bensi sono salutati scambiandosi un bacio appassionato, lunghe carezze e abbracci sul Molo Luise di Mergellina, a. Per la coppia, come testimoniano le, questo è stato l'ultimo bacio prima di separarsi visto che i due sono ormai arrivati alla fine della loro meravigliosa vacanza in yacht. JLo e Ben sono arrivati aieri mattina a bordo ...

Advertising

annatrieste : Non capisco la sorpresa per il fatto che Ben Affleck e Jennifer Lopez siano venuti a Mergellina. Gesù ma due poveri… - fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - mattefloxacin88 : Non Jennifer Lopez che improvvisa Let’s get loud a Capri, con una caciara tremenda. - matteodiamante : Sarà il caldo ma state impazzendo … vola basso cucciola che non sei Jennifer Lopez !! -