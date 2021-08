Jacobs vola, Tamberi: “Ma che c…. hai fatto?” – Video (Di domenica 1 agosto 2021) “Ma che c… hai fatto?”. Anche Gianmarco Tamberi, impegnato nella finale del salto in alto a Tokyo 2020, è incredulo dopo il record europeo di Marcell Jacobs nella semifinale dei 100. Lo sprinter azzurro corre in 9”84 e si qualifica per la finale, impresa finora mai riuscita a un italiano. Mentre Jacobs attende il risultato ufficiale, Tamberi si avvicina al compagno di squadra con una domanda eloquente: “Ma che c…. hai fatto?”. "Che ca**o hai fatto ??!!" Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi #Tokyo2020 #Athletics #Jacobs #Atletica ... Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) “Ma che c… hai?”. Anche Gianmarco, impegnato nella finale del salto in alto a Tokyo 2020, è incredulo dopo il record europeo di Marcellnella semifinale dei 100. Lo sprinter azzurro corre in 9”84 e si qualifica per la finale, impresa finora mai riuscita a un italiano. Mentreattende il risultato ufficiale,si avvicina al compagno di squadra con una domanda eloquente: “Ma che c…. hai?”. "Che ca**o hai??!!" Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi #Tokyo2020 #Athletics ##Atletica ...

