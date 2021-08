Jacobs | Tamberi e l’Italia a Euro 2020 | l’anno azzurro dello sport

(Di domenica 1 agosto 2021) Marcelle Gianmarcod’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Un mese fa,in trionfo a. E volendo, prima ancora, i Maneskin sul trono dell’vision. Il 2021, e in particolare l’estate, sta riservando vittorie e gioie che vanno oltre i confiniitaliano. La data di oggi, domenica 1 agosto 2021, è destinata a rimanere scolpita nella storia per i 20 minuti che tra le 14.35 e le 14.55 hanno regalato all’atletica azzurra due trionfi memorabili. I successi in due delle gare più iconiche dei Giochi sono la ...

Advertising

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Eurosport_IT : MA STIAMO FACENDO LA STORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - livinginmalibu : RT @italianews_h24: ???? Questa Estate 2021 la ricorderemo per sempre #Jacobs #Tamberi #Tokyo2020 #Euro2020 - Domenica19611 : RT @Gaia93712891: L'immagine più bella ?? #GOLD #Tokyo2020 #ItaliaTeam #GiochiOlimpici #saltoinalto #100m #Tamberi #Jacobs -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

Il grande applauso della Camera dei Deputati alla vittoria diIl Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sentito al telefono Gianmarcoe Marcelle si è congratulato con loro per gli storici ori olimpici nel salto in alto e nei cento metri. Il premier, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ha parlato anche con ...16:15Covid in Sicilia, donna no vax positiva partoriosce e fugge dall'ospedale 16:08Palermo, confisca da 2 milioni al clan dell'Acquasanta: c'è anche una gioielleria 16:08Donna positiva fugge dal Cerv ...Una prestazione fantastica dei due azzurri: Jacobs frantuma il record europeo ed è oro nei 100 metri, Gimbo trionfa ex aequo nel salto in alto ...