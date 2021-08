Jacobs porta l’Italia dove mai prima: vince i 100 metri e raccoglie l’oro lasciato da Bolt | VIDEO (Di domenica 1 agosto 2021) L’uomo più veloce del mondo è italiano, e si chiama Lamont Marcell Jacobs. Una escalation incredibile da parte del velocista di El Paso, Texas, che è prima diventato l’Italiano più rapido a correre i cento metri, poi in semifinale ha battuto il record europeo diventando il primo azzurro nella finale della gara più iconica degli europei. E infine ha vinto la medaglia d’oro con un tempo di 9’’80. 9”80 pazzesco #Jacobs pic.twitter.com/roF0yqw6Db — Stefano Giustini (@Alobrasil74) August 1, 2021 Quarantacinque passi al termine dei quali si è trovato di fronte Gianmarco Tamberi, che aveva appena vinto ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) L’uomo più veloce del mondo è italiano, e si chiama Lamont Marcell. Una escalation incredibile da parte del velocista di El Paso, Texas, che èdiventatono più rapido a correre i cento, poi in semifinale ha battuto il record europeo diventando il primo azzurro nella finale della gara più iconica degli europei. E infine ha vinto la medaglia d’oro con un tempo di 9’’80. 9”80 pazzesco #pic.twitter.com/roF0yqw6Db — Stefano Giustini (@Alobrasil74) August 1, 2021 Quarantacinque passi al termine dei quali si è trovato di fronte Gianmarco Tamberi, che aveva appena vinto ...

