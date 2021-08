Jacobs incredibile! Oro alle Olimpiadi con 9”80 (Di domenica 1 agosto 2021) Jacobs ci è riuscito: ha riscritto la storia della velocità italiana e si è preso un oro incredibile, storico e assurdo. Il tempo è assolutamente incredibile, un 9”80 che non si era mai visto in Italia e nemmeno in Europa. Nuovo record italiano, ancora una volta, e nuovo record europeo. A fine gara, l’abbraccio con Gianmarco Tamberi, anche lui vincitore di un bellissimo oro nel salto in alto in comune con Barshim. La cronaca della finale dei 100m: Jacobs nella storia Una finale dei 100m uomini da incorniciare e che entrerà nella storia, sicuramente per l’Italia. Mai prima d’ora infatti si era qualificato un atleta azzurro all’ultimo atto olimpico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021)ci è riuscito: ha riscritto la storia della velocità italiana e si è preso un oro incredibile, storico e assurdo. Il tempo è assolutamente incredibile, un 9”80 che non si era mai visto in Italia e nemmeno in Europa. Nuovo record italiano, ancora una volta, e nuovo record europeo. A fine gara, l’abbraccio con Gianmarco Tamberi, anche lui vincitore di un bellissimo oro nel salto in alto in comune con Barshim. La cronaca della finale dei 100m:nella storia Una finale dei 100m uomini da incorniciare e che entrerà nella storia, sicuramente per l’Italia. Mai prima d’ora infatti si era qualificato un atleta azzurro all’ultimo atto olimpico ...

Advertising

sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO IN 9.79 INCREDIBILE NEI 100 METRI: IMPRESA LEGGENDARIA, DELIRIO AZZURR… - enricoruggeri : Ne ho viste tante di #olimpiadi. Non avrei mai immaginato di assistere a una finale dei 100 metri con un italiano… - GiovanniToti : Che bomba Marcell #Jacobs, primo italiano nella storia delle Olimpiadi a qualificarsi per la finale dei #100m! Dite… - snoopyleft : RT @AntoStel: @LilianaArmato oddio...sto tremando...è incredibile, è...è... non lo manco io cos'è #Jacobs #GiochiOlimpici - andrepaltry : RT @gditom: 2 metri e 37 centimetri #Tamberi 9 secondi e 80 centesimi #Jacobs Che giornata incredibile #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #Olymp… -