Jacobs fa la storia | oro nei 100 metri alle Olimpiadi | il primo italiano di sempre E conquista anche il record d' Europa Chi è Marcel

(Di domenica 1 agosto 2021) Per la prima volta unmedaglia d'oro nei 100. L'azzurrosi era qualificato alla finale dei 100di Tokyo 2020, con 9'84,europeo.

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - chetempochefa : Marcell #Jacobs ha fatto la storia: medaglia d’oro per l’Italia nella gara regina dei #GiochiOlimpici, i 100 metri… - lapoelkann_ : SIGNORE E SIGNORI L’ITALIA???? VOLA CON TAMBERI E SFRECCIA NELLA STORIA NEI 100m con JACOBS. SIETE ORGOGLIO NAZIONALE… - blogcupoftea : RT @ItaliaTeam_it: La storia siamo noi. #ItaliaTeam #StuporMundi | @atleticaitalia | #Tokyo2020 | #Tamberi | #Jacobs - val_mastro : RT @ItaliaTeam_it: La storia siamo noi. #ItaliaTeam #StuporMundi | @atleticaitalia | #Tokyo2020 | #Tamberi | #Jacobs -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs storia

Un tempo di reazione incredibile,si è mangiato la pista con 45 colpi. Mai nessun italiano in 125 anni di Olimpiadi aveva neanche partecipato alla finale dei 100. Ha corso più veloce dei 100 ...Primo italiano nelladei 100 metri ad arrivare in finale alle Olimpiadi, primo italiano a vincere l'oro. E' già nella leggenda. Una prestazione mostruoso quella diche 9''80 ha ...L’Atletica azzurra nella storia con due medaglie d’oro nel giro di pochi minuti. Marcell Jacobs è medaglia d’oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9”80, nuovo record europeo ...Marcell Jacobs ha appena vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, stabilendo un nuovo record europeo.