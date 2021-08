Jacobs e Tamberi scrivono la storia | l’olimpo dello sport vi attende

(Di domenica 1 agosto 2021) Gimbo eregalano due storici ori all’Italia a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro, riscrivendo laitaliano Oggi, 1 agosto 2021, in un pomeriggio rovente di mezz’estate, abbiamo visto scrivere laitaliano grazie al doppio oro di Marcelle Gianmarco, rispettivamente nei 100 metri e nel salto in alto. Le sensazioni alla vigilia era buone ma alzi la mano chi si sarebbe aspettato un finale simile. Gimbo e Marcell sono entrati a pieno titolo nel...

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - GiuseppeConteIT : Una domenica davvero straordinaria per l’Italia! Due storiche medaglie d’oro!???????? #Tamberi #Jacobs #Tokyo2020 - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - hodordue : RT @silviawoot: MA L'ITALIA COSA STA COMBINANDO NEL 2021 #Jacobs #Tamberi #Tokyo2020 - FedericaCalvia : RT @repubblica: Jacobs e Tamberi esaltati dai media stranieri: 'L'Italia ha fatto davvero centro' -

Gianmarcosbuffa, lotta, salta come un grillo, e i geni di Viale Mazzini che cosa inventano?... Quel Marcellche domenica 1 agosto ha trionfato nei 100 metri, un'impresa che non ha ...Magie di Tokyo 2020, per le quali possiamo essere grati a Gianmarcoe Marcell, entrambi autori di prodigi sportivi che sconfinano pure oltre l'adrenalinico confine dell'agonismo.