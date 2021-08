Jacobs e Tamberi | il giorno più bello dello sport italiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Il direttore della Gazzetta, Stefano Barigelli, commenta gli ori di Marcelle Gianmarcoalle Olimpiadi di Tokyo rispettivamente nei 100 metri e nel salto in alto. In studio Michela Cuppini

Advertising

Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Coninews : Marcell & Gimbo, fratelli d'Italia! ???????? #ItaliaTeam #Tokyo2020 #Athletics #Jacobs #Tamberi - ItaliaTeam_it : Date un titolo a questa foto. ?? #ItaliaTeam| #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs | #Tokyo2020 - MartyTeg96 : RT @ItaliaTeam_it: Date un titolo a questa foto. ?? #ItaliaTeam| #StuporMundi | #Tamberi | #Jacobs | #Tokyo2020 - LuigiAssecasa : RT @virginiaraggi: Grazie!!! Marcell #Jacobs e Gianmarco #Tamberi ci avete fatto gioire e sognare. Due storie italiane bellissime! #Tokyo20… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

OLIMPIADI TOKYO 2020/ Medagliere italiani in diretta:, è doppio oro! Gianluca Timberi 'Gimbo' e quella proposta di matrimonio che lasciò senza parole Chiara Bontempi Un oro ...Gianmarco: guadagno Appartenente, come Marcell, alla scuderia degli atleti delle Fiamme Oro (ovvero nella squadra della Polizia di Stato), anche per Gimbovale il medesimo ...I due azzurri vincono a sorpresa i 100 metri e la gara di salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020. Un successo straordinario e memorabile ...Il velocista italiano vince l'oro olimpico nei 100 metri con il tempo di 9.80, segnando il nuovo record europeo. Oro anche nel salto in alto.