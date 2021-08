Jacobs e Tamberi | i venti minuti che ci ricorderemo per sempre

Advertising

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Eurosport_IT : MA STIAMO FACENDO LA STORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - Julia78210 : #Tamberi #Jacobs E nei cieli di #Tokio2020 sventola il tricolore ????? #teamitalia #giochiolimpici - stefanosaba : RT @Eurosport_IT: Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

L'Italia che vince l'oro nel salto in alto e nei 100 metri, le discipline monumentali delle Olimpiadi è qualcosa di straordinario e l'abbraccio traè stato meraviglioso: "Non avevo ...Giovanni Malagò ha il fiato corto come se i 100 metri appena vinti da Marcellli avesse corsi lui. Ma la commozione del presidente del Coni è ovviamente anche per l'oro di Gimbo, re dell'alto. "Sono molto felice per l'atletica italiana, oggi l'Italia ha l'uomo ...Gianmarco Tamberi ha preso una rincorsa lunga cinque anni, dalla sfortuna cosmica fino ai Giochi. Sulla pista dello stadio olimpico di Tokyo senza pubblico è ...Una domenica storica per i colori azzurri che conquistano il primo posto con Marcell Jacobs che diventa l'uomo più veloce del pianeta e con Gianmarco Tamberi nel salto in alto ...