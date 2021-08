Jacobs e Tamberi d’oro | la notte incredibile dello sport italiano

(Di domenica 1 agosto 2021) Il giornoalle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha i volti di Gianmarcoe Marcell. In 20 minuti, tra le 14.35 e le 14.55 italiane, i due azzurri scrivono una pagina di storia: prima il trionfo nel salto in alto, poi quello nella finale dei 100 metri. Una doppietta stellare, che scolpisce la data del 1 agosto 2021 negli annalitricolore e lascia il segno sulla spedizione dell’Italia Team ai Giochi nipponici.vola a 2,37, conquistando il gradino più alto del podio ex aequo con il ...

Leggi anchecorre veloce come un'auto, l'allenamento - videooro, Casa Italia esplode - video "Scusa, c'è Draghi al telefono" - Videovola a 2,37, conquistando ...Un giorno racchiuso in soli dieci minuti: dall'oro di Gimbodelle 14.43 italiane a quello di Marcellscoccato alle 14.53. Dieci minuti che sulla carta della Rosea si dipaneranno in 32 ...Il velocista azzurro è l'uomo più veloce del mondo. L'altista italiano vince l'oro nel salto in alto. Il pilota francese vince il GP di Ungheria ...2493 e 47”93. Lo hanno perso di vista sul suo rettilineo e a fatica hanno scòrto il numero della sua pettorina. Per l’ufficialità del verdetto ha atteso ben 10 ...