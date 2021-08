Jacobs e la mental coach che lo ha aiutato a superare ogni limite | «Adesso è consapevole di cosa può fare con le sue gambe»

(Di domenica 1 agosto 2021) «Nella mia testa mi chiedevo sempre:ho meno degli altri? Niente, era la risposta. Puoi correre più forte anche tu». Un mantra ripetuto chissà quante volte, che dalla mente è arrivato ai piedi e al cuore di Marcell, da oggi l’uomo più veloce con i suoi 9?80 in 100 metri. Un record che lo fa entrare di diritto tra gli immortali dello sport. Un record raggiunto anche grazie a una preparazionee, oltre che atletica, un lavoro introspettivo grazie al quale l’atleta 26enne è riuscito a sbloccare un’ulteriore quota di potenziale, oltre all’enorme dose che, dopo una vita di allenamenti quotidiani, gli ha consentito di ...

Advertising

MMarino1310 : Nel Monopoli della Vita, oggi la mental coach di Jacobs inizia a costruire gli alberghi. #ilCircolodeglianelli - NinniVB : A mental coach di #Jacobs diventerà la donna più ricca del mondo praticamente #ilCircolodeglianelli #Olimpiadi - giorgiodimaio : RT @dan_maze: questo è incredibile. è un manifesto sulla mental health. grande Marcell. grandissimo. - cucinapergioco : RT @yuripoletto: Sito internet della dott.ssa Romanazzi, Mental Coach di Marcell Jacobs, fuori uso per troppo traffico ??#ilcircolodeglianel… - elena_ele6 : RT @yuripoletto: Sito internet della dott.ssa Romanazzi, Mental Coach di Marcell Jacobs, fuori uso per troppo traffico ??#ilcircolodeglianel… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs mental

Anche con Nicoletta Ramazzi, la miacoach, ho lavorato tanto. Dedico la vittoria in primis a mio nonno che non c'è più e a tutta la mia famiglia ", ha detto un emozionatissimoincalzato ...L'inglese Su Instagram I tatuaggi L'infortunio Il rapporto con il padre Lacoach La compagna La mamma La dedica Il soprannome L'inglese Nonostante sia nato in Texas,non parla un ...Marcell a Tokyo 2020 sbaraglia tutti e stravince la finalissima olimpica entrando nella storia: è lui l'uomo più veloce del mondo ...L'oro di Tokyo è l’apice di una crescita costante nell’ultimo anno, miglioramenti resi possibili anche dalla presenza della mental coach Nicoletta Romanazzi. Prima ancora di partire dopo il colpo di p ...