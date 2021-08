Ivana Spagna, il dramma dell’alluvione al lago di Como: spazza il fango dalla villa. «E’ pazzesco» (Di domenica 1 agosto 2021) L’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la zona del lago di Como, non ha risparmiato neanche la villa di Ivana Spagna. La cantante si mostra su Instagram in impermeabile rosso, stivali di gomma e attrezzi in mano, intenta a rimediare ai danni causati dall’alluvione. «E adesso si pulisce» dice la cantante mentre spazza via con un scopa fango e detriti, aiutata dai suoi vicini. «E’ pazzesco» pronuncia Ivana Spagna stremata nel video. Da anni la cantante vive sul lago di Como, per cui ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 1 agosto 2021) L’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la zona deldi, non ha risparmiato neanche ladi. La cantante si mostra su Instagram in impermeabile rosso, stivali di gomma e attrezzi in mano, intenta a rimediare ai danni causati dall’alluvione. «E adesso si pulisce» dice la cantante mentrevia con un scopae detriti, aiutata dai suoi vicini. «E’» pronunciastremata nel video. Da anni la cantante vive suldi, per cui ...

Advertising

sabato_ivana : RT @noalgregge: @FmMosca Lo afferma una ricerca indipendente dell'Università di Almeria (Spagna). Dovrebbe essere il grafene a generare mag… - mauro_crescenzo : Ivana Spagna lotta con il fango nella sua villa a Como: «Mai vista una cosa del genere» - infoitcultura : Ivana Spagna il dramma, sui social come non l'avete mai vista - infoitcultura : Ivana Spagna vive un dramma inaspettato: ridotta come uno “straccio”. Cosa è accaduto - TweetNotizie : Ivana Spagna, il dramma dell'alluvione al lago di Como: spazza il fango dalla villa. «E' pazzesco» VIDEO -