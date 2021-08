Italiano: "Sono qui per ottenere risultati. Mi ispiro al Sarri di Napoli e a Guardiola" (Di domenica 1 agosto 2021) Il neo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club viola all'indomani della conclusione del ritiro in Trentino a Moena. Ecco quanto evidenziato: "Allenare la Fiorentina per me è una sfida. E' una sfida che ho accettato perché penso che questa sia una squadra di qualità, con tanti giocatori forti che forse non hanno ancora espresso il proprio valore. Ed è anche una sfida con me stesso per cercare di conquistare qualcosa di importante. Mi auguro soddisfazioni da tutti i punti di vista, nel crescere i calciatori e nel migliorare quanto è stato fatto la scorsa stagione. Sono qui per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 1 agosto 2021) Il neo tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club viola all'indomani della conclusione del ritiro in Trentino a Moena. Ecco quanto evidenziato: "Allenare la Fiorentina per me è una sfida. E' una sfida che ho accettato perché penso che questa sia una squadra di qualità, con tanti giocatori forti che forse non hanno ancora espresso il proprio valore. Ed è anche una sfida con me stesso per cercare di conquistare qualcosa di importante. Mi auguro soddisfazioni da tutti i punti di vista, nel crescere i calciatori e nel migliorare quanto è stato fatto la scorsa stagione.qui per ...

