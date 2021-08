Italiano: “Non mi accontento mai. Sono malato di calcio. Ci vogliono sacrifici” (Di domenica 1 agosto 2021) Lunghissima intervista di Vincenzo Italiano che si racconta al sito ufficiale della Fiorentina. Queste le sue parole: “L’unica mia aspirazione è sempre stata quella di fare il calciatore, fin da quando ero bambino. Quindi anche se vivi e nasci al Sud, dove è molto difficile, penso che la grande passione, il grande amore che uno può avere per questo sport riesca a far ottenere l’impossibile. Vi garantisco che venire fuori dal paesino in Sicilia dove Sono nato io è un qualcosa di straordinario. E’ un paesino vicino ad Agrigento, si chiama Ribera. Io Sono solo il terzo, di tutta la storia, a diventare un calciatore professionista. La ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Lunghissima intervista di Vincenzoche si racconta al sito ufficiale della Fiorentina. Queste le sue parole: “L’unica mia aspirazione è sempre stata quella di fare il calciatore, fin da quando ero bambino. Quindi anche se vivi e nasci al Sud, dove è molto difficile, penso che la grande passione, il grande amore che uno può avere per questo sport riesca a far ottenere l’impossibile. Vi garantisco che venire fuori dal paesino in Sicilia dovenato io è un qualcosa di straordinario. E’ un paesino vicino ad Agrigento, si chiama Ribera. Iosolo il terzo, di tutta la storia, a diventare un calciatore professionista. La ...

