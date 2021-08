Italia-USA volley femminile Olimpiadi | orario | tv | programma | streaming 2 agosto

(Di domenica 1 agosto 2021) Lunedì 2(ore 04.05) l’affronterà gli USA nell’ultima patita della fase a gironi delledi Tokyo 2020. La nostra Nazionale, tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro, è reduca dalla sconfitta contro la Cina ed è obbligata a vincere lo scontor diretto contro le statunitensi per assicurarsi il primo posto nel raggruppamento e un quarto di finale sulla carta più agevole. Paola Egonu e compagne vogliono riscattarsi dopo il ko contro le già eliminate asiatiche e puntano a battere la formazione a stelle e strisce. Si preannuncia uno scontro titanico e avvincente, le americane sono il sorpasso all’ultima ...

... l'è medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 misti di nuoto maschile. Gli azzurri ( Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi ) hanno chiuso alle spalle di(...... l'entrerà a far parte di una élite di pochi Paesi al mondo (insieme a, Giappone e Regno Unito) in grado di esprimere una capacità portaerei con velivoli da combattimento di quinta ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia è medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 misti di nuoto maschile. Gli azzurri (Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi) hanno ...La sorpresa/impresa arriva dalla 4x100. L'Italia vince uno storico bronzo nella specialità mista maschile portando in alto il tricolore in questi Giochi Olimpici di Tokyo ...