Italia tra le fiamme, devastanti incendi in Abruzzo: roghi a Pescara e sulla Costa dei Trabocchi (Di domenica 1 agosto 2021) In Abruzzo è emergenza incendi. "Ci sono fronti aperti in ogni provincia e la macchina regionale e della protezione civile è mobilitata, il presidente Marsilio è a Pescara, dove ci sono le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Inè emergenza. "Ci sono fronti aperti in ogni provincia e la macchina regionale e della protezione civile è mobilitata, il presidente Marsilio è a, dove ci sono le ...

Advertising

Tommasolabate : A livello di imprese sportive, sono stati i 10 minuti più clamorosi della storia d’Italia. Di sempre. Oro olimpic… - LiaCapizzi : C'è chi si è alzato in piedi urlando all'impazzata per la tripla di Polonara del +6 (a 3' dalla sirena) e chi mente… - ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - aural85 : RT @Linus2k: #jacobs non è nato in Italia ma lo considerate tutti GIUSTAMENTE italiano. Facciamo che da domani considereremo a tutti gli e… - MFuribonda : @StefanoPutinati @annapaolaconcia Io non devo tenermi stretto proprio nessuno perché vivo del mio lavoro. Le basti… -