Italia tra incendi e grandine. Brucia Pescara: fuga dalle spiagge e scuola in fiamme (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la Sardegna e la Sicilia, oggi è Pescara a essere cinta d’assedio dai roghi. E sono scene drammatiche quelle che si sono viste in città: le fiamme hanno raggiunto le abitazioni, c’è stato un fuggi fuggi dalle spiagge dove si sono alzate alte colonne di fumo nero e il fuoco ha raggiunto avvolto persino le palme del lungomare. Indelebili i danni nella Riserva Dannunziana, la grande pineta patrimonio cittadino. A fine giornata si contano una decina di intossicati, centinaia di persone evacuate, poco meno di una decina gli stabilimenti devastati. Cinque le persone trasportate in ospedale, tra queste una bambina e due ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la Sardegna e la Sicilia, oggi èa essere cinta d’assedio dai roghi. E sono scene drammatiche quelle che si sono viste in città: lehanno raggiunto le abitazioni, c’è stato un fuggi fuggidove si sono alzate alte colonne di fumo nero e il fuoco ha raggiunto avvolto persino le palme del lungomare. Indelebili i danni nella Riserva Dannunziana, la grande pineta patrimonio cittadino. A fine giornata si contano una decina di intossicati, centinaia di persone evacuate, poco meno di una decina gli stabilimenti devastati. Cinque le persone trasportate in ospedale, tra queste una bambina e due ...

