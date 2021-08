Italia, la citta è in fiamme: evacuazione in corso. Ecco cosa sta succedendo (Di domenica 1 agosto 2021) Un incendio sta interessando la zona a cavallo fra villaggio Alcyone e San Silvestro. A fuoco sarebbe andato un canneto e le fiamme si stanno propagando anche in alcune aree abitate. Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, nella zona sud della città. Le fiamme sarebbero partite da un canneto nella zona del villaggio Alcyone per poi propagarsi dietro al cavalcavia di San Silvestro. Dalle prime informazioni, il rogo si sta avvicinando a via Scarfoglio ed alcune case in via Terra Vergine. Un Panico fra i bagnanti che si sono trovati con le fiamme a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Sul posto sono ... Leggi su howtodofor (Di domenica 1 agosto 2021) Un incendio sta interessando la zona a cavallo fra villaggio Alcyone e San Silvestro. A fuoco sarebbe andato un canneto e lesi stanno propagando anche in alcune aree abitate. Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, nella zona sud della città. Lesarebbero partite da un canneto nella zona del villaggio Alcyone per poi propagarsi dietro al cavalcavia di San Silvestro. Dalle prime informazioni, il rogo si sta avvicinando a via Scarfoglio ed alcune case in via Terra Vergine. Un Panico fra i bagnanti che si sono trovati con lea poche centinaia di metri dalla spiaggia. Sul posto sono ...

