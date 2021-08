(Di domenica 1 agosto 2021) L’si prepara a disputare la grande sfida contro lavalevole per i quarti di finale del torneo diai Giochi Olimpici di. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Romeo Sacchetti, dopo aver centrato un ottimo secondo posto nel proprio girone, ora cercherà l’assalto alla zona medaglie in una sfida tutt’altro che semplice contro il transalpini. Il match andrà in scena nella giornata di martedì 3 agosto ad unancora da definire, ma i quattro slot possibili sono 3, 6.40, 10.20, 14; la copertura televisiva sarà affia Discovery+, ai ...

Laha 5mila uomini, la propria più grande base militare d'oltremare, e ha messo la base a ... L'ha dal 2013 una base militare di supporto e persino una missione addestrativa dei ...... prima nelle semifinali e poi speriamo anche in finale, possiamo ricordare che per l'il ... ad esempio anche lanon è mai salita sul podio e le vittorie del Vecchio Continente sono appena ...Italia-Francia in tv: data, orario e diretta streaming, basket Tokyo 2020. Tutte le informazioni sulla partita dei quarti di finale ...Sono stati effettuati i sorteggi dei quarti di finale per il torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia di Meo Sacchetti se la dovrà vedere con la Francia di Rudy Gobert. Un matchup da br ...