Italia, domenica leggendaria: Jacobs e Tamberi scrivono la storia a Tokyo (Di domenica 1 agosto 2021) Una doppietta sensazionale per l'Italia alle Olimpiadi. Due medaglie d'oro che stanno facendo gioire il popolo Italiano. L'Italia scrive un'altra pagina di storia ai giochi olimpici di Tokyo. Proprio in queste ore sono arrivate ben due medaglie d'oro, che hanno fatto esplodere di gioia il paese e che stanno facendo letteralmente parlare tutto il mondo.

GiuseppeConteIT : Una domenica davvero straordinaria per l’Italia! Due storiche medaglie d’oro!???????? #Tamberi #Jacobs #Tokyo2020 - matteorenzi : E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di… - marcobardazzi : È domenica, avete un sacco di tempo libero. Fatevi un regalo: leggete @paologiordano che vi spiega l’autunno che ci… - dottalessandro2 : RT @GiuseppeConteIT: Una domenica davvero straordinaria per l’Italia! Due storiche medaglie d’oro!???????? #Tamberi #Jacobs #Tokyo2020 https://… - Ariel48536344 : RT @ManlioDS: Incredibile! Nessuno poteva immaginare due ori di questo peso! #Tamberi e #Jacobs hanno reso questa domenica indelebile nell… -