Italia-Argentina volley, quarti di finale Olimpiadi Tokyo: data, programma, orario, tv, streaming (Di domenica 1 agosto 2021) L’Italia affronterà l’Argentina nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile ha concluso il proprio girone al secondo posto con 4 vittorie (alle spalle della Polonia) e ha pescato l’Albiceleste: l’urna non è stata beffarda e ha regalato un accoppiamento da non disdegnare, la sorte ci ha permesso di evitare il Brasile che ci sconfisse nella finale dei Giochi di Rio 2016. Gli azzurri dovranno stare molto attenti ai sudamericani, perché hanno travolto gli USA con un roboante 3-0 e hanno trascinato i verdeoro al ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) L’affronterà l’neididelledi2021. La Nazionale dimaschile ha concluso il proprio girone al secondo posto con 4 vittorie (alle spalle della Polonia) e ha pescato l’Albiceleste: l’urna non è stata beffarda e ha regalato un accoppiamento da non disdegnare, la sorte ci ha permesso di evitare il Brasile che ci sconfisse nelladei Giochi di Rio 2016. Gli azzurri dovranno stare molto attenti ai sudamericani, perché hanno travolto gli USA con un roboante 3-0 e hanno trascinato i verdeoro al ...

Gli azzurri nei quarti trovano l'Argentina. In campo il 3 agosto alle ore 10 italiane Italia e Argentina si sono recentemente incontrate in due test match alla vigilia della partenza per l'estremo oriente (10 e 11 luglio a Cisterna di Latina). In caso di passaggio del turno gli ...

Tokyo2020, sorteggio Basket: l'Italia pesca la Francia nei quarti Gli altri quarti sono Slovenia - Germania, Spagna - Stati Uniti e Australia - Argentina. L'Italia ha chiuso la prima fase al secondo posto del girone B dietro all'Australia, la Francia, che all'...

