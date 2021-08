Ipnosi | nuovo trend di benessere? Ecco cosa c’è da sapere

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 agosto 2021) Tante le celebrity che hanno parlato bene dell’ipnosi, dopo averla provata in prima persona. Qualche esempio? La cantante Adele, ex fumatrice incallita, ha raccontato di essere riuscita a dare un taglio alle sigarette grazie a questa pratica. Lo stesso è accaduto agli attori Ashton Kutcher e Ben Affleck. Andando un po’ più indietro nel tempo, dovete sapere che il geniale Albert Einstein ricorreva ciclicamente all’ipnosi per accedere a un livello più profondo di creatività e intuizioni (gli andata bene, converrete). Come ricorda il magazine americano “Dazed”, oggi l’ipnosi è diventata a tutti gli effetti una terapia di tendenza, portata in palmo di mano dalla comunità wellness e, addirittura, proposta in lussuosi hotel benessere tra un massaggio e l’altro (è questo il caso del Four Seasons di New York).