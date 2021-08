Inventato il Wi-Fi che trasmette attraverso la luce, una rivoluzione che migliora l’efficienza (Di domenica 1 agosto 2021) Slux: comunichiamo attraverso la luce. E’ questa la filosofia della startup svizzera fondata da Alessandro Pasquali, che sta rivoluzionando l’universo delle connessioni Wi-Fi, delle comunicazioni radio e di tutta la comunicazione in generale, attraverso l’utilizzo dello spettro della luce. Spettro luminoso (Adobe Stock)La filosofia e il “core theme” della nuova tecnologia è presto spiegata con le parole dell’azienda stessa: «La luce è il mezzo di comunicazione universale. In Slux lavoriamo per migliorare l’efficienza della comunicazione a luce visibile. ... Leggi su computermagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Slux: comunichiamola. E’ questa la filosofia della startup svizzera fondata da Alessandro Pasquali, che sta rivoluzionando l’universo delle connessioni Wi-Fi, delle comunicazioni radio e di tutta la comunicazione in generale,l’utilizzo dello spettro della. Spettro luminoso (Adobe Stock)La filosofia e il “core theme” della nuova tecnologia è presto spiegata con le parole dell’azienda stessa: «Laè il mezzo di comunicazione universale. In Slux lavoriamo perredella comunicazione avisibile. ...

