Intervista a Thomas Asueni: "Con TikTok la mia vita ha preso una nuova direzione" (Di domenica 1 agosto 2021) Il critico per eccellenza di TikTok ha da poco raggiunto i 325 mila follower Il TikToker, classe 2000, popolare per i video in cui parla degli stereotipi incarnati dalle persone che conosce, ci racconta la sua storia Leggi su it.mashable (Di domenica 1 agosto 2021) Il critico per eccellenza diha da poco raggiunto i 325 mila follower Iler, classe 2000, popolare per i video in cui parla degli stereotipi incarnati dalle persone che conosce, ci racconta la sua storia

Advertising

MashableItalia : Intervista a Thomas Asueni: 'Con TikTok la mia vita ha preso una nuova direzione' - muntzer_thomas : RT @boni_castellane: @MariaEl29732157 Il mio parere su questo aspetto è in linea con l'intervista di oggi di Cacciari: propendo più per il… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Warner Bros: “Nel mondo DC film in sala e serie in streaming dialogheranno sempre di più”… - muntzer_thomas : RT @RedRonnie: Il mio saluto in diretta a al Dr. Giuseppe De Donno e il link della lunga intervista che gli feci quando credeva gli avrebbe… - paroledidanza : #danceinterview Michele Merola @MMContemporary racconta LOVE POEMS ? Duo d’Eden di Maguy Marin ? Juliet Juliet Jul… -