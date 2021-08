Interesse del Napoli per Grimaldo | un' altra squadra ha appena offerto 12 milioni al Benfica!

(Di domenica 1 agosto 2021) Ilcontinua la ricerca di un terzino sinistro che possa rafforzare le corsie, anche in virtù delle condizioni di Ghoulam, alle prese con il recupero dopo l'infortunio al legamento crociato. Uno dei calciatori accostati ai partenopei è Alex, terzino del Benfica da sempre nel mirino del d.s. Cristiano Giuntoli. Secondo ABola, lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi avrebbe12ai lusitani per soffiarlo alla concorrenza, compreso il

Advertising

EnricoLetta : Un giornale che chiude è un impoverimento del Paese. E se succede nel Sud è un segnale ancora peggiore. Arrivederci… - matteograndi : Questa prima pagina del Fatto è inqualificabile. E omette il messaggio chiave di Fauci: “VACCINARSI È L’UNICA SOLUZ… - graziano_delrio : La #riformagiustizia è un buon accordo nell’interesse del paese. Un buon compromesso a cui hanno contribuito in mol… - Lulu79955474 : RT @FrancescoSaro: Rientro di Fornero, rientro di Arcuri, assunzione del figlio di Tabacci, tentativo di vendita/regalo della parte sana de… - pentagram54 : RT @FrancescoSaro: Rientro di Fornero, rientro di Arcuri, assunzione del figlio di Tabacci, tentativo di vendita/regalo della parte sana de… -

Ultime Notizie dalla rete : Interesse del

Il Quotidiano Giuridico

... o 'materiale', spesso il Capo dello Stato con colloqui mirati cerca di orientare le decisioni dei partiti, chiedendo un supplemento di ragionevolezza a fronte dell'Paese. - Potere di ...Anche se decidesse di procedere (e non è detto), Unicredit non comprerebbe mai tutto il Monte dei Paschi: con ogni probabilità, l'si concentrerebbe sulle filiali MpsCentro - Nord ...Finiti tutti i biglietti normali per le Finals di Torino, ancora disponibili invece per le Next Gen di Milano Ottime notizie dai botteghini delle ATP Finals, che quest’anno si svolgeranno per la prima ...Il ministro della difesa israeliano Gantz ha convocato una consultazione con il Capo di stato maggiore dopo l’attacco alla petroliera israeliana Mercer Streetl, lanciato mentre navigava di fronte all’ ...