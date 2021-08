Inter Miami | Higuain | «Dedico i gol a mia mamma che veglia dall’alto»

(Di domenica 1 agosto 2021) Gonzaloha guidato al successo l’con una doppietta. Nel post-partita la dedica commossa dell’argentino Gonzaloè stato premiato com MVP nella gara contro il Montreal Impact: doppietta con l’. Le sue parole al canale ufficiale del club: «Sono molto contento. Fare gol è quello che mi piace di più, e ancora di più se aiuta la squadra a vincere.queste reti alla mia famiglia: a mio padre che era allo stadio, mia moglie, mia figlia. I goal sono per loro perché mi supportano sempre e per miache ...

Reti pesante oltre che numerose, come le due realizzate al Montreal Impact nell'ultima sfida di MLS giocata con l'. Grazie alla sua doppietta, la compagine diè tornata a ...Non poteva essere altro giocatore a riportare alla vittoria l'dopo una prima parte di stagione davvero pessimo. Ci ha pensato Gonzalo Higuain con una doppietta a regalare i tre punti che mancavano ormai da più di due mesi. Contro il Montreal Impact, ...Dopo aver incassato dalla MLS l'autorizzazione per tornare a Montreal, per il proseguo della stagione, i canadesi di Joey Saputo volano in ...Gonzalo Higuain dedica i gol e il premio di MVP alla mamma: le parole dell’ex Juve dopo la doppietta in MLS Gonzalo Higuain è stato premiato com MVP nella gara contro il Montreal Impact: doppietta con ...