Incendi, Protezione civile: "Richiesta attivazione meccanismo europeo" (Di domenica 1 agosto 2021) "Visto l'alto numero di Incendi che sta interessando buona parte dell'Italia centro - meridionale", il Dipartimento della Protezione civile, attraverso l'Unita di Crisi, riunita da giorni, "continua ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) "Visto l'alto numero diche sta interessando buona parte dell'Italia centro - meridionale", il Dipartimento della, attraverso l'Unita di Crisi, riunita da giorni, "continua ...

Advertising

sbonaccini : VICINI ALLA SICILIA E AI SICILIANI. Dall’Emilia-Romagna sono in partenza 8 squadre di volontari e tecnici della Pr… - Agenzia_Ansa : I roghi continuano a flagellare la Sicilia e il presidente della Regione, Nello Musumeci, chiede al governo la dich… - marcodimaio : Otto squadre di volontari e tecnici della Protezione Civile regionale sono in partenza dall’Emilia-Romagna per pres… - RaiNews : Per avere il supporto dei mezzi aerei di altri Paesi - TV7Benevento : Incendi, Protezione civile: 'Richiesta attivazione meccanismo europeo'... -