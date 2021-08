Incendi Pescara, trovati punti di innesco. Il sindaco e il governatore: «Dietro c’è la mano dell’uomo» (Di domenica 1 agosto 2021) Ci sono almeno tre differenti punti di innesco che fanno pensare a una natura dolosa per gli Incendi di Pescara. Sono stati ritrovati dalle parti della Pineta Dannunziana e sui colli vicini, nella zona sud della città. Dove una quindicina di focolai si è sviluppata a partire dal primo pomeriggio dalla costa alla collina. E le scintille, spinte dal vento, hanno fatto bruciare perfino le palme degli stabilimenti balneari. Per questo è stata disposta l’evacuazione delle spiagge, annunciata attraverso gli altoparlanti, che ha fatto scattare un fuggi fuggi generale. La procura ha aperto un fascicolo ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Ci sono almeno tre differentidiche fanno pensare a una natura dolosa per glidi. Sono stati ridalle parti della Pineta Dannunziana e sui colli vicini, nella zona sud della città. Dove una quindicina di focolai si è sviluppata a partire dal primo pomeriggio dalla costa alla collina. E le scintille, spinte dal vento, hanno fatto bruciare perfino le palme degli stabilimenti balneari. Per questo è stata disposta l’evacuazione delle spiagge, annunciata attraverso gli altoparlanti, che ha fatto scattare un fuggi fuggi generale. La procura ha aperto un fascicolo ...

