Incendi in Sicilia, brucia da tre giorni zona boschiva nell’Ennese. Sul posto canadair ed elicottero (Di domenica 1 agosto 2021) bruciano da tre giorni i boschi da Valguarnera a Piazza Armerina. L’Incendio, che forestale, vigili del fuoco e protezione civile provano a ridurre, ha un fronte vasto ed è a pochi chilometri dal centro abitato di Aidone. Tanti i mezzi a presidio delle masserie, una delle quali è stata fatta sgomberare, animali compresi. Sul posto un canadair, e se ne attende un altro, e un elicottero. Difficile l’intervento da terra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)no da trei boschi da Valguarnera a Piazza Armerina. L’o, che forestale, vigili del fuoco e protezione civile provano a ridurre, ha un fronte vasto ed è a pochi chilometri dal centro abitato di Aidone. Tanti i mezzi a presidio delle masserie, una delle quali è stata fatta sgomberare, animali compresi. Sulun, e se ne attende un altro, e un. Difficile l’intervento da terra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

sbonaccini : VICINI ALLA SICILIA E AI SICILIANI. Dall’Emilia-Romagna sono in partenza 8 squadre di volontari e tecnici della Pr… - Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - francusu : non solo la #sardegna, #brucia anche la #sicilia... come si può voler male a #madreterra? #incendi #fuoco #fiamme… - pesce67 : @ennatrasporti Ma in Sicilia, non ci sono migliaia di #Forestali pagati da noi #Italiani e si soffre per gli… -